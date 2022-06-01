Répertoire d'entreprises
Critical Mass
Critical Mass Salaires

Le salaire de Critical Mass va de $20,895 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $167,160 pour un Recruteur dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Critical Mass. Dernière mise à jour : 9/3/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $50.8K
Marketing
Median $68K
Designer Produit
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analyste Business
$44.1K
Manager Science des Données
$162K
Scientifique des Données
$20.9K
Recruteur
$167K
Manager Ingénierie Logiciel
$87.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Critical Mass est Recruteur at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $167,160. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Critical Mass est de $68,717.

