Criteo
Criteo Salaires

Le salaire de Criteo va de $44,704 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $686,000 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Criteo. Dernière mise à jour : 9/3/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Fiabilité de Site

Chercheur Scientifique

Chercheur en IA

Scientifique des Données
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Chef de Produit
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Ventes
Median $139K
Développement Commercial
$686K
Service Client
$57.6K
Succès Client
$76.4K
Analyste de Données
$56.2K
Ressources Humaines
$203K
Technologue de l'Information (TI)
$96.2K
Consultant en Management
$92.5K
Marketing
$182K
Chef de Programme
$170K
Chef de Projet
$44.7K
Manager Ingénierie Logiciel
$159K
Architecte Solutions
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Chef de Programme Technique
$116K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Criteo est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $686,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Criteo est de $94,505.

