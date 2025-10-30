Répertoire d'entreprises
CRISIL
  • Salaires
  • Analyste Financier

  • Tous les salaires Analyste Financier

CRISIL Analyste Financier Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Financier in India chez CRISIL totalise ₹1.09M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CRISIL. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Package Médian
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Total par an
₹1.09M
Niveau
L01
Salaire de base
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹98.9K
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez CRISIL?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Financier chez CRISIL in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹7,787,842. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CRISIL pour le poste Analyste Financier in India est de ₹1,087,588.

Autres ressources