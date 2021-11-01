CrimsonLogic Salaires

La fourchette de salaires de CrimsonLogic va de $57,900 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $77,723 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CrimsonLogic . Dernière mise à jour : 8/21/2025