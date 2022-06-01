Répertoire d'entreprises
Cricut
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Cricut Salaires

Le salaire de Cricut va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $266,325 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cricut. Dernière mise à jour : 9/3/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $150K
Analyste de Données
$109K
Manager Science des Données
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Scientifique des Données
$118K
Marketing
$115K
Designer Produit
$141K
Chef de Produit
$190K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Cricut est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $266,325. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cricut est de $141,290.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Cricut

Entreprises similaires

  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Whirlpool
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources