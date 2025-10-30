Répertoire d'entreprises
Cresta
Cresta Recruteur Salaires

Le package de rémunération médian Recruteur in Canada chez Cresta totalise CA$396K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cresta. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Package Médian
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Total par an
CA$396K
Niveau
L3
Salaire de base
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Cresta?
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Cresta, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Recruteur chez Cresta in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$406,005. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cresta pour le poste Recruteur in Canada est de CA$395,539.

Autres ressources