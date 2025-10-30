Répertoire d'entreprises
Cresta
Cresta Ingénieur Prompt Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Prompt in United States chez Cresta va de $59.5K à $84.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cresta. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

$68.2K - $79.9K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Cresta, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Prompt chez Cresta in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $84,942. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cresta pour le poste Ingénieur Prompt in United States est de $59,532.

