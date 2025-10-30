Répertoire d'entreprises
Crescent Pass Energy
Crescent Pass Energy Directeur de Cabinet Salaires

La rémunération totale moyenne Directeur de Cabinet in United States chez Crescent Pass Energy va de $139K à $193K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Crescent Pass Energy. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

$149K - $175K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$139K$149K$175K$193K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Crescent Pass Energy?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Directeur de Cabinet chez Crescent Pass Energy in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $193,050. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Crescent Pass Energy pour le poste Directeur de Cabinet in United States est de $138,600.

