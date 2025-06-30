Creditas Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Creditas va de $42,915 en rémunération totale par an pour un Responsable de programme technique au bas de l'échelle à $114,447 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Creditas. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $47.5K

Ingénieur logiciel backend

Chef de produit
$114K
Responsable de programme technique
$42.9K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Creditas est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $114,447. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Creditas est de $47,491.

Autres ressources