Credit Agricole
Credit Agricole Salaires

Le salaire de Credit Agricole va de $30,815 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $191,100 pour un Banquier d'Investissement dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Credit Agricole. Dernière mise à jour : 9/12/2025

$160K

Scientifique des Données
Median $70.1K
Ingénieur Logiciel
Median $44.9K
Analyste Business
$45.5K

Développement Commercial
$40.4K
Ressources Humaines
$35.7K
Technologue de l'Information (TI)
$180K
Banquier d'Investissement
$191K
Juridique
$79.5K
Chef de Produit
$127K
Chef de Projet
$62.5K
Ventes
$30.8K
Architecte Solutions
$47.2K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Credit Agricole est Banquier d'Investissement at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $191,100. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Credit Agricole est de $54,842.

