    Craftsman Automation is a leading engineering firm specializing in precision manufacturing of automotive components and powertrain products, emphasizing quality and social responsibility.

    craftsmanautomation.com
    Site web
    1986
    Année de création
    2,000
    # d'employés
    $500M-$1B
    Revenus estimés
    Siège social

