Contract Services
Contract Services Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in Argentina chez Contract Services va de ARS 39.94M à ARS 54.51M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Contract Services. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

ARS 42.76M - ARS 51.69M
Argentina
Fourchette courante
Fourchette possible
ARS 39.94MARS 42.76MARS 51.69MARS 54.51M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Contract Services?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Contract Services in Argentina s'élève à une rémunération totale annuelle de ARS 54,507,699. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Contract Services pour le poste Designer Produit in Argentina est de ARS 39,940,987.

