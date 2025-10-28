La rémunération Ingénieur Logiciel in Hungary chez Continental va de HUF 15.17M par year pour Software Engineer à HUF 19.75M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Hungary year totalise HUF 16.75M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Continental. Dernière mise à jour : 10/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
