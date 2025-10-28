Répertoire d'entreprises
Continental
La rémunération Ingénieur Logiciel in Hungary chez Continental va de HUF 15.17M par year pour Software Engineer à HUF 19.75M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Hungary year totalise HUF 16.75M.

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
(Niveau débutant)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Continental?

Titres inclus

Ingénieur Machine Learning

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Continental in Hungary s'élève à une rémunération totale annuelle de HUF 23,500,421. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Continental pour le poste Ingénieur Logiciel in Hungary est de HUF 16,750,059.

Autres ressources