Répertoire d'entreprises
Continental
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Contrôle

  • Tous les salaires Ingénieur Contrôle

Continental Ingénieur Contrôle Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Contrôle in Lithuania chez Continental va de €16.1K à €22.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Continental. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

€17.5K - €20.3K
Lithuania
Fourchette courante
Fourchette possible
€16.1K€17.5K€20.3K€22.6K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Ingénieur Contrôle soumissions chez Continental pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Continental?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Contrôle offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Contrôle chez Continental in Lithuania s'élève à une rémunération totale annuelle de €22,590. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Continental pour le poste Ingénieur Contrôle in Lithuania est de €16,136.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Continental

Entreprises similaires

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources