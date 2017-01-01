Répertoire d'entreprises
Connect India E Commerce Services
    • À propos

    Connect India is a logistics company transforming last mile delivery in India by empowering local entrepreneurs and offering sustainable logistics solutions for businesses of all sizes.

    http://www.connectindia.com
    Site web
    2015
    Année de création
    450
    Nombre d'employés
    $50M-$100M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Connect India E Commerce Services

