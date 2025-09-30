La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater London Area chez Comcast va de £54.6K par year pour II à £96.5K par year pour Principal Engineer. Le package de rémunération médian in Greater London Area year totalise £73.7K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Comcast. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Engineer 1
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
£54.6K
£52.9K
£0
£1.7K
Engineer 3
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
15%
AN 1
15%
AN 2
15%
AN 3
15%
AN 4
40%
AN 5
Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :
15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)
15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)
15% s'acquiert dans le 3rd-AN (15.00% annuel)
15% s'acquiert dans le 4th-AN (15.00% annuel)
40% s'acquiert dans le 5th-AN (40.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
