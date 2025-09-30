Répertoire d'entreprises
Comcast
Comcast Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Austin Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Austin Area chez Comcast va de $154K par year pour III à $235K par year pour Principal Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Austin Area year totalise $170K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Comcast. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Engineer 1
I(Niveau débutant)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$154K
$130K
$18K
$6K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaire
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 3rd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 4th-AN (15.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 5th-AN (40.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur DevOps

Chercheur Scientifique

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Logiciel at Comcast in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $272,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Ingénieur Logiciel role in Greater Austin Area is $188,000.

