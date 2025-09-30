Répertoire d'entreprises
Comcast
  • Greater London Area

Comcast Designer Produit Salaires à Greater London Area

Le package de rémunération médian Designer Produit in Greater London Area chez Comcast totalise £68.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Comcast. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total par an
£68.3K
Niveau
hidden
Salaire de base
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Prime
£4.9K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Comcast?

£121K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 3rd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 4th-AN (15.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 5th-AN (40.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Designer UX

FAQ

The highest paying salary package reported for a Designer Produit at Comcast in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £88,905. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Designer Produit role in Greater London Area is £46,539.

Autres ressources