Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

15 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 15.00 % annuel )

15 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 15.00 % annuel )

15 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 15.00 % annuel )

15 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 15.00 % annuel )