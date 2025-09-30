Répertoire d'entreprises
Comcast
Comcast Analyste Financier Salaires à Philadelphia Area

Le package de rémunération médian Analyste Financier in Philadelphia Area chez Comcast totalise $93.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Comcast. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Package Médian
company icon
Comcast
Sr Financial Analyst
Philadelphia, PA
Total par an
$93.1K
Niveau
-
Salaire de base
$85K
Stock (/yr)
$0
Prime
$8.1K
Années dans l'entreprise
0 Années
Années d'exp.
3 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Comcast?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 3rd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 4th-AN (15.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 5th-AN (40.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Financier chez Comcast in Philadelphia Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $132,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Comcast pour le poste Analyste Financier in Philadelphia Area est de $88,000.

Autres ressources