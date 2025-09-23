Répertoire d'entreprises
Comcast
Comcast Service Client Salaires

Le package de rémunération médian Service Client in United States chez Comcast totalise $67K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Comcast. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Comcast
Customer Service
Philadelphia, PA
$67K
hidden
$62K
$0
$5K
5-10 Années
5-10 Années
15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 3rd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 4th-AN (15.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 5th-AN (40.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Service Client at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $1,340,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Service Client role in United States is $67,000.

