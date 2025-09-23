Répertoire d'entreprises
Comcast
Comcast Rédacteur Publicitaire Salaires

La rémunération totale moyenne Rédacteur Publicitaire in United States chez Comcast va de $102K à $148K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Comcast. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

$116K - $134K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$102K$116K$134K$148K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Calendrier d'acquisition

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 3rd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 4th-AN (15.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 5th-AN (40.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Comcast in United StatesのRédacteur Publicitaireで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$147,798です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ComcastのRédacteur Publicitaire職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$101,844です。

Autres ressources