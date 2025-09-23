Répertoire d'entreprises
Comcast Assistant Administratif Salaires

La rémunération totale moyenne Assistant Administratif in United States chez Comcast va de $59.3K à $86.3K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Comcast. Dernière mise à jour : 9/23/2025

Rémunération totale moyenne

$68.1K - $77.6K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$59.3K$68.1K$77.6K$86.3K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

15%

AN 1

15%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

40%

AN 5

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 3rd-AN (15.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 4th-AN (15.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 5th-AN (40.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU + Options

Chez Comcast, RSU + Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Assistant Administratif در Comcast in United States برابر کل دستمزد سالانه $86,349 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Comcast برای نقش Assistant Administratif in United States برابر $59,274 است.

Autres ressources