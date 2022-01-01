Color Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Color va de $114,425 en rémunération totale par an pour un Analyste de données au bas de l'échelle à $278,600 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Color. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $220K

Ingénieur logiciel full-stack

Recruteur
Median $148K
Analyste commercial
$144K

Analyste de données
$114K
Data Scientist
Median $171K
Designer de produits
$134K
Chef de produit
$206K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$279K
Responsable de programme technique
$236K
FAQ

