Cognosante Salaires

Le salaire de Cognosante va de $63,750 en rémunération totale par an pour un Analyste Cybersécurité dans le bas de la fourchette à $128,156 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cognosante . Dernière mise à jour : 9/6/2025