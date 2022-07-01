Cognira Salaires

Le salaire de Cognira va de $9,768 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $104,475 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cognira . Dernière mise à jour : 9/5/2025