Cognigy Salaires

Le salaire de Cognigy va de $67,017 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $95,337 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cognigy . Dernière mise à jour : 9/5/2025