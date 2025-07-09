Répertoire d'entreprises
Cognigy
Cognigy Salaires

Le salaire de Cognigy va de $67,017 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $95,337 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cognigy. Dernière mise à jour : 9/5/2025

$160K

Architecte Solutions
Median $93.8K
Chef de Produit
$67K
Ingénieur Logiciel
$95.3K

FAQ

A função com maior remuneração relatada na Cognigy é Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $95,337. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cognigy é $93,765.

