Cogent Salaires

Le salaire de Cogent va de $2,920 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $163,080 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cogent . Dernière mise à jour : 11/22/2025