Répertoire d'entreprises
Coditas Technologies
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Coditas Technologies Salaires

Le salaire de Coditas Technologies va de $7,455 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $32,350 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Coditas Technologies. Dernière mise à jour : 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Designer Produit
$7.5K
Ingénieur Logiciel
$32.4K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Coditas Technologies est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $32,350. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Coditas Technologies est de $19,903.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Coditas Technologies

Entreprises similaires

  • SoFi
  • Uber
  • Google
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/coditas-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.