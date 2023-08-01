Répertoire d'entreprises
Codis
    Codis is a company that provides a tool to automatically generate Flutter code from Figma designs, enabling developers to convert Figma designs into reusable Flutter components.

    https://codis.io
    Site web
    2022
    2022
Année de création
    5
    5
Nombre d'employés
    $0-$1M
    $0-$1M
Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

