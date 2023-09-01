Répertoire d'entreprises
Codemagic Salaires

Le salaire de Codemagic va de $59,471 en rémunération totale par an pour un Fondateur dans le bas de la fourchette à $66,840 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Codemagic. Dernière mise à jour : 11/21/2025

Fondateur
$59.5K
Chef de Projet
$66.8K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Codemagic est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $66,840. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Codemagic est de $63,155.

