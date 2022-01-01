Répertoire des entreprises
Codecademy
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Codecademy Salaires

La fourchette de salaires de Codecademy va de $32,609 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel in India au bas de l'échelle à $189,647 pour un Marketing in United States au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Codecademy. Dernière mise à jour : 8/9/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Opérations commerciales
$124K
Data Scientist
$146K
Marketing
$190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer de produits
$161K
Chef de produit
$119K
Recruteur
$168K
Ingénieur logiciel
$32.6K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $187K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Codecademy is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,647. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Codecademy is $153,263.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Codecademy

Entreprises connexes

  • Bridge
  • Udacity
  • Articulate
  • Go1
  • Teachers Pay Teachers
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources