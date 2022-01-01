Codecademy Salaires

La fourchette de salaires de Codecademy va de $32,609 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel in India au bas de l'échelle à $189,647 pour un Marketing in United States au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Codecademy . Dernière mise à jour : 8/9/2025