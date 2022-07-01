Change
Connexion
S'inscrire
Toutes les données
Par lieu
Par entreprise
Par titre
Calculateur de salaire
Visualisations graphiques
Salaires vérifiés
Stages
Soutien à la négociation
Comparer les avantages
Qui embauche
Rapport de rémunération 2024
Entreprises les mieux payées
Intégrer
Blog
Presse
Google
Ingénieur Logiciel
Chef de produit
Région de New York
Scientifique des données
Voir les points de données individuels
Levels FYI Logo
Salaires
📂 Toutes les données
🌎 Par lieu
🏢 Par entreprise
🖋 Par titre
🏭️ Par industrie
📍 Carte des salaires
📈 Visualisations graphiques
🔥 Percentiles en temps réel
🎓 Stages
❣️ Comparer les avantages
🎬 Rapport de rémunération 2024
🏆 Entreprises les mieux payées
💸 Calculer le coût de la réunion
#️⃣ Calculateur de salaire
Contribuer
Ajouter un salaire
Ajouter des avantages d'entreprise
Ajouter une correspondance de niveau
Emplois
Services
Services aux candidats
💵 Coaching en négociation
📄 Relecture de CV
🎁 Offrir une relecture de CV
Pour les employeurs
Offres interactives
Percentiles en temps réel 🔥
Étalonnage de la rémunération
Pour la recherche académique
Jeu de données de rémunération
Communauté
← Répertoire des entreprises
Codat
Vous travaillez ici ?
Réclamer votre entreprise
Aperçu
Salaires
Avantages
Emplois
Nouveau
Chat
Codat Avantages
Ajouter des avantages
Comparer
Assurance, santé et bien-être
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
Vision Insurance
Health Insurance
Maison
Remote Work
Financier et retraite
401k
Autre
Pet Friendly Workplace
Voir les données en tableau
Codat Avantages et bénéfices
Avantage
Description
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Emplois en vedette
Aucun emploi en vedette trouvé pour Codat
Entreprises connexes
Starling Bank
FNZ
InvestCloud
CoreLogic
SwissBorg
Voir toutes les entreprises ➜
Autres ressources
Rapport de rémunération de fin d'année
Calculer la rémunération totale