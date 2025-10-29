Répertoire d'entreprises
CNA Insurance
  • Salaires
  • Actuaire

  • Tous les salaires Actuaire

CNA Insurance Actuaire Salaires

Le package de rémunération médian Actuaire in United States chez CNA Insurance totalise $155K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CNA Insurance. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Package Médian
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Total par an
$155K
Niveau
Actuarial Consultant
Salaire de base
$141K
Stock (/yr)
$0
Prime
$14.1K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez CNA Insurance?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Actuaire chez CNA Insurance in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $228,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CNA Insurance pour le poste Actuaire in United States est de $151,700.

