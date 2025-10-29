Répertoire d'entreprises
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Lebanon chez CME totalise LBP 10.3B par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CME. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Package Médian
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
Total par an
LBP 10.3B
Niveau
L3
Salaire de base
LBP 8.95B
Stock (/yr)
LBP 0
Prime
LBP 1.34B
Années dans l'entreprise
4 Années
Années d'exp.
4 Années
Block logo
+LBP 5.19B
Robinhood logo
+LBP 7.97B
Stripe logo
+LBP 1.79B
Datadog logo
+LBP 3.13B
Verily logo
+LBP 1.97B
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez CME in Lebanon s'élève à une rémunération totale annuelle de LBP 2,686,433,070. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CME pour le poste Ingénieur Logiciel in Lebanon est de LBP 2,686,433,070.

