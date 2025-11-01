Répertoire d'entreprises
Clickhouse
Clickhouse Ingénieur Logiciel Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Clickhouse. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

€131K - €152K
Germany
Fourchette courante
Fourchette possible
€121K€131K€152K€169K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Clickhouse, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Clickhouse in Germany s'élève à une rémunération totale annuelle de €169,174. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Clickhouse pour le poste Ingénieur Logiciel in Germany est de €120,838.

