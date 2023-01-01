Répertoire d'entreprises
Clickhouse
Clickhouse Salaires

Le salaire médian de Clickhouse est de $234,375 pour un Ingénieur Logiciel . Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Clickhouse. Dernière mise à jour : 9/7/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $234K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Clickhouse, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Clickhouse est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $234,375. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Clickhouse est de $234,375.

