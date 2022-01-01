Répertoire des entreprises
ClearTax
ClearTax Salaires

La fourchette de salaires de ClearTax va de $11,907 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $103,809 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de ClearTax. Dernière mise à jour : 8/24/2025

Ingénieur logiciel
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Ingénieur logiciel backend

Chef de produit
Median $16.8K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $104K

Analyste commercial
$11.9K
Développement commercial
$19.8K
Designer de produits
$30.7K
Responsable de programme
$13K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez ClearTax, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

The highest paying role reported at ClearTax is Responsable de l'ingénierie logicielle with a yearly total compensation of $103,809. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ClearTax is $27,941.

