CLEAResult
CLEAResult Salaires

La fourchette de salaires de CLEAResult va de $75,117 en rémunération totale par an pour un Ingénieur mécanique au bas de l'échelle à $169,150 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CLEAResult. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Consultant en management
$149K
Ingénieur mécanique
$75.1K
Responsable de programme
$81.6K

Ingénieur logiciel
$156K
Architecte de solutions
$169K
Responsable de programme technique
$153K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez CLEAResult est Architecte de solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $169,150. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez CLEAResult est de $150,960.

