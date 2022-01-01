Répertoire des entreprises
Clearco
Clearco Salaires

La fourchette de salaires de Clearco va de $77,472 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $188,187 pour un Marketing au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Clearco. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $133K
Data Scientist
$104K
Marketing
$188K

Chef de produit
$146K
Recruteur
$95K
Ventes
$77.5K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $176K
The highest paying role reported at Clearco is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,187. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clearco is $132,641.

