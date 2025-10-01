La rémunération Ingénieur Logiciel in New York City Area chez CLEAR va de $217K par year pour Software Engineer II à $353K par year pour Staff Software Engineer. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $223K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CLEAR. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
20%
AN 1
30%
AN 2
50%
AN 3
Chez CLEAR, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
20% s'acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
30% s'acquiert dans le 2nd-AN (30.00% annuel)
50% s'acquiert dans le 3rd-AN (50.00% annuel)
