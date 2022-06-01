CLEAR Salaires

La fourchette de salaires de CLEAR va de $6,651 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $418,000 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CLEAR. Dernière mise à jour : 8/24/2025
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.
20%
AN 1
30%
AN 2
50%
AN 3
Chez CLEAR, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
20% acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)
30% acquiert dans le 2nd-AN (30.00% annuel)
50% acquiert dans le 3rd-AN (50.00% annuel)
