CLEAR Salaires

La fourchette de salaires de CLEAR va de $6,651 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $418,000 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de CLEAR. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Ingénieur logiciel backend

Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $418K
Designer de produits
Median $188K

Chef de produit
Median $250K
Responsable de programme technique
Median $200K
Responsable des opérations commerciales
$72.4K
Service client
$42K
Data Scientist
$201K
Marketing
$121K
Recruteur
$191K
Ventes
$6.7K
Analyste en cybersécurité
$113K
Calendrier d'acquisition

20%

AN 1

30%

AN 2

50%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez CLEAR, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 20% acquiert dans le 1st-AN (20.00% annuel)

  • 30% acquiert dans le 2nd-AN (30.00% annuel)

  • 50% acquiert dans le 3rd-AN (50.00% annuel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez CLEAR est Responsable de l'ingénierie logicielle avec une rémunération totale annuelle de $418,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez CLEAR est de $191,453.

Autres ressources