Répertoire des entreprises
Clear Street
Clear Street Salaires

La fourchette de salaires de Clear Street va de $112,435 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $323,339 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Clear Street. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Ingénieur logiciel
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Ingénieur logiciel backend

Analyste financier
$284K
Technologue en informatique
$112K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Clear Street, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Clear Street est Ingénieur logiciel at the L5 level avec une rémunération totale annuelle de $323,339. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Clear Street est de $231,000.

