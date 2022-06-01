Répertoire des entreprises
Clear Capital
Clear Capital Salaires

La fourchette de salaires de Clear Capital va de $44,880 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $150,000 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Clear Capital. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $150K
Analyste commercial
$64.3K
Service client
$44.9K

Chef de produit
$141K
Responsable de programme technique
$137K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Clear Capital est Ingénieur logiciel avec une rémunération totale annuelle de $150,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Clear Capital est de $136,554.

