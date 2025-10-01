Répertoire d'entreprises
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Delhi Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Delhi Area chez Clarivate Analytics totalise ₹915K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Clarivate Analytics. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Total par an
₹915K
Niveau
L1
Salaire de base
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Clarivate Analytics?

₹13.95M

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Clarivate Analytics in Greater Delhi Area s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,644,655.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Clarivate Analytics pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Delhi Area est de ₹914,804.

Autres ressources