Répertoire d'entreprises
Clarivate Analytics
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Greater Bengaluru

Clarivate Analytics Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Bengaluru

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Clarivate Analytics totalise ₹1.25M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Clarivate Analytics. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹1.25M
Niveau
L1
Salaire de base
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Clarivate Analytics?

₹13.95M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Clarivate Analytics in Greater BengaluruIngénieur Logiciel职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹2,162,186。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Clarivate Analytics in Greater BengaluruIngénieur Logiciel职位的年度总薪酬中位数为₹1,009,902。

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Clarivate Analytics

Entreprises similaires

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources