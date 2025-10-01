Répertoire d'entreprises
Clarivate Analytics
Le package de rémunération médian Scientifique des Données in Greater Barcelona Area chez Clarivate Analytics totalise €71.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Clarivate Analytics. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Total par an
€71.2K
Niveau
Senior
Salaire de base
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Prime
€7.3K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Clarivate Analytics?

€142K

Dernières soumissions de salaires
Contribuer

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Scientifique des Données en Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area está en una compensación total anual de €77,329. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clarivate Analytics para el puesto de Scientifique des Données in Greater Barcelona Area es €72,610.

