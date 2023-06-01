Répertoire d'entreprises
Clarity Software Solutions
Clarity Software Solutions Salaires

Le salaire de Clarity Software Solutions va de $63,700 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme dans le bas de la fourchette à $140,700 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Clarity Software Solutions. Dernière mise à jour : 9/4/2025

$160K

Chef de Programme
$63.7K
Ingénieur Logiciel
$141K
Architecte Solutions
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Clarity Software Solutions est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $140,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Clarity Software Solutions est de $137,200.

