La rémunération Ingénieur Logiciel in San Francisco Bay Area chez Clari va de $135K par year pour L1 à $364K par year pour L5. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $190K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Clari. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Clari, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
