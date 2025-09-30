Répertoire d'entreprises
Clari
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Krakow Metropolitan Area

Clari Ingénieur Logiciel Salaires à Krakow Metropolitan Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Krakow Metropolitan Area chez Clari totalise PLN 308K par year pour L3. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Clari. Dernière mise à jour : 9/30/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
Software Engineer 1(Niveau débutant)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Software Engineer 2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
Senior Software Engineer
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 599K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Clari, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Clari, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Logiciel at Clari in Krakow Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 310,817. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Ingénieur Logiciel role in Krakow Metropolitan Area is PLN 305,040.

Autres ressources