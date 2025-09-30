La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Clari va de ₹2.31M par year pour L1 à ₹7.55M par year pour L4. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹4.38M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Clari. Dernière mise à jour : 9/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Clari, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
